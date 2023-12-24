Помогли два удаления у соперника: "Рома" обыграла "Наполи" в 17-м туре Серии А (видео)

"Рома" победила "Наполи" в центральном поединке 17-го тура итальянской Серии А. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 2:0 .

Долгое время ни одна из команд не могла поразить ворота соперника. На 66-й минуте неаполитанский клуб остался в меньшинстве – Маттео Политано получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

На 76-й минуте римляне воспользовались численным преимуществом – Лоренцо Пеллегрини открыл счет в матче с передачи Стефана Эль-Шаарави.

На 86-й минуте арбитр удалил с поля еще одного игрока в составе "Наполи" – вторую желтую карточку заработал Виктор Осимхен.

В компенсированное время команда Жозе Моуринью окончательно сняла вопрос о победителе встречи. На 90+6-й минуте Ромелу Лукаку отправил второй мяч в ворота "партенопейцев".

Обзор матча "Рома" – "Наполи"

Благодаря этой победе "Рома" (28 очков) поднялась на шестое место в турнирной таблице Серии А, сдвинув "Наполи" (27 баллов) на седьмую позицию.

В следующем туре "Рома" 30 декабря на выезде сыграет с "Ювентусом", а "Наполи" днем ранее примет "Монцу".

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