Помогли "привозы" вратаря: "Днепр-1" вырвал победу в Харькове и сравнялся с "Динамо" в турнирной таблице УПЛ

Помогли "привозы" вратаря: "Днепр-1" вырвал победу в Харькове и сравнялся с "Динамо" в турнирной таблице УПЛ

Некогда принципиальное противостояние между двумя городами завершилось выигрышем гостевой команды.

Харьковский "Металлист 1925" проиграл "Днепру-1" в домашнем матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:2.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев. Это дебютным голом в УПЛ отметился бразильский форвард харьковчан Марлисон.

upl.ua

Гости отыгрались на 69-й минуте. 19-летний вратарь "Металлиста 1925" Максим Коваленко сыграл неосторожно в своей штрафной, сбив соперника. Марио Чуже с пенальти пробил в девятку.

Уже в компенсированное ко второму тайму время голкипер хозяев снова сыграл не лучшим образом. Он не смог справиться с несложным навесом со штрафного в исполнении Билла, в результате чего мяч оказался в его воротах.

"Металлист 1925" имеет в активе 6 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. "Днепр-1" с 13 баллами поднялся на 2-ю позицию. Столько же очков имеет в своем активе лидер - киевское "Динамо".

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 7-м туре "Металлист 1925" примет киевское "Динамо", а "Днепр-1" на выезде будет противостоять донецкому "Шахтеру".

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