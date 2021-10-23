Помогло спорное удаление: "Шахтер" в Полтаве дожал "Ворсклу" в матче УПЛ

Команда Юрия Максимова две трети поединка провела в меньшинстве.

Донецкий "Шахтер" в гостевом матче 12-го тура украинской Премьер-лиги победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:0.

В первом тайме подопечные Юрия Максимова пытались оказать достойное сопротивление гранду отечественного футбола. Полтавчане не только думали об обороне, но и опасно атаковали на ворота "горняков".

Однако на 29-й минуте произошел ключевой момент в этой встрече. Полузащитник хозяев Оливье Тилль после сольного прохода хотел в подкате достать мяч в штрафной "горняков", но задел вратаря соперников Анатолия Трубина. Рефери наказал люксембургского легионера "Ворсклы" желтой карточкой, которая стала для него второй в поединке. Первый "горчичник" Тилль получил на 19-й минуте за срыв контратаки гостей.

До перерыва полтавская команда продержала ничейный счет, но во второй половине встречи численное большинство "оранжево-черных" сказалась. Голы Тете и Манора Соломона на 65-й и 79-й минутах соответственно принесли подопечным Роберто Де Дзерби победу в Полтаве.

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"Шахтер" (29 баллов) закрепился на второй строчке таблицы УПЛ, догнав по очкам "Динамо". Киевляне 24 октября на "Олимпийском" примут "Днепр-1".

"Ворскла" (24 пункта) осталась на третьем месте.

В 13-м туре УПЛ "Шахтер" 30 октября проведет домашний матч с "Десной", "Ворскла" в первый день ноября примет "Черноморец".

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