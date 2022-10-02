Помогло удаление голкипера: "Александрия" в большинстве вырвала победу над "Черноморцем" в УПЛ

В воскресенье, 2 октября, одесский "Черноморец" принимал "Александрию" в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

"Александрия" нанесла поражение "Черноморцу" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 1:2 .

В первом тайме команды обошлись без голов. А в начале второй половины встречи "моряки" окажись в затруднительном положении - прямую красную карточку получил вратарь одесского клуба Дмитрий Непогодов.

Александрийцы воспользовались численным большинством на 71-й минуте, когда Денис Мирошниченко наконец-то открыл счет в этом поединке. Играя вдесятером, одесситы сумели восстановить паритет - Максим Брагару отличился на 79-й минуте.

Однако "Александрия" все же смогла вырвать победу. Решающий гол на 83-й минуте забил Кирилл Ковалец.

Благодаря этому результату "Александрия" с 10 очками поднялась на четвертое место в таблице УПЛ. "Черноморец" с 2 баллами занимает 15-ю строчку.

В следующем туре "желто-черные" 10 октября будут принимать "Металлист 1925", а "моряки" 8 октября встретятся с "Ворсклой".

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