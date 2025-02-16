Помогло удаление у соперника: "Рома" без Довбика одолела "Парму" в матче Серии А (видео)

Римляне продлили свою продолжительную беспроигрышную серию в чемпионате Италии.

"Рома" украинского форварда Артема Довбика одержала победу над "Пармой" в выездном матче 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Эннио Тардини" в Парма завершилась со счетом 0:1 .

Единственный и решающий гол в этом противостоянии "волки" забили на 33-й минуте, когда Матиас Суле отличился роскошным прямым ударом со штрафного.

Довбик провел весь матч на скамейке для запасных. В этом сезоне 27-летний украинец сыграл 22 поединка в Серии А, в которых забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

Обзор матча "Парма" – "Рома"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Рома" (37 очков) занимает 9-е место в таблице Серии А. Команда Клаудио Раньери не проиграла ни один из девяти последних поединков в чемпионате Италии. "Парма" с 20 пунктами идет в зоне вылета, на 18-й позиции.

В следующем туре римляне 24 февраля примут "Монцу", а "Парма" 22 февраля дома сразится с "Болоньей".

Перед этим "Рома" 20 февраля на своем стадионе проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Порту". Первая игра в Португалии завершилась вничью 1:1.

Читайте также:

"Ливерпуль" одержал непростую победу и укрепил свое лидерство в АПЛ (видео)

Бундеслига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Беллингем получил красную карточку: "Реал" без Лунина третий раз подряд потерял очки в Ла Лиге (видео)