Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Помогло удаление у соперника: "Верес" победой отдалился от зоны вылета УПЛ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
301
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Помогло удаление у соперника: "Верес" победой отдалился от зоны вылета УПЛ (видео)

"Верес" – "Металлист 1925" / Фото: УПЛ

Клуб из Ровно одержал минимальную домашнюю победу.

"Верес" обыграл "Металлист 1925" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 1:0.

Победу хозяевам принес точный удар Геннадия Пасича на 49-й минуте игры. В пределах штрафной харьковчан он получил передачу от Александра Лебеденко и прибил низом мимо голкипера.

На 59-й минуте "Металлист 1925" остался в меньшинстве – Игорь Курило, за четыре минуты до этого вышедший на замену, заработал прямую красную карточку.

"Верес" (27 очков) поднялся на десятое место, отдавившись от зоны вылета. "Металлист 1925" также имеет 27 баллов и занимает 12-ю позицию.

В следующем туре подопечные Юрия Вирта 19 мая сыграют с "Шахтером", а команда Эдмара двумя днями позже сойдется в харьковском дерби с "Металлистом".

Читайте также:

"Ворскла" обыграла худшую команду УПЛ и сохранила шансы побороться за еврокубки (видео)

Шестая победа подряд: "Заря" за тайм разнесла аутсайдера УПЛ и поравнялась с "Днепром-1"

Удаление и автогол: "Шахтер" победил в 26-м туре УПЛ, укрепив лидерство в чемпионате (видео)

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
301
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация