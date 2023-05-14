Помогло удаление у соперника: "Верес" победой отдалился от зоны вылета УПЛ (видео)

"Верес" обыграл "Металлист 1925" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 1:0 .

Победу хозяевам принес точный удар Геннадия Пасича на 49-й минуте игры. В пределах штрафной харьковчан он получил передачу от Александра Лебеденко и прибил низом мимо голкипера.

На 59-й минуте "Металлист 1925" остался в меньшинстве – Игорь Курило, за четыре минуты до этого вышедший на замену, заработал прямую красную карточку.

"Верес" (27 очков) поднялся на десятое место, отдавившись от зоны вылета. "Металлист 1925" также имеет 27 баллов и занимает 12-ю позицию.

В следующем туре подопечные Юрия Вирта 19 мая сыграют с "Шахтером", а команда Эдмара двумя днями позже сойдется в харьковском дерби с "Металлистом".

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