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"Помолитесь за нее": новорожденная дочка одного из лучших боксеров мира борется за жизнь

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"Помолитесь за нее": новорожденная дочка одного из лучших боксеров мира борется за жизнь

instagram.com/parisfury1

Тайсон Фьюри и его жена Пэрис переживают сложный момент.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри попросил поклонников помолиться за его новорожденную дочь Афину после того, как ее доставили обратно в реанимацию.

Девочка родилась 8 августа, но уже через два дня боксер опубликовал в сторис Instagram фотографию ребенка, подключенного к проводам в больнице.

"Афина вернулась в отделение интенсивной терапии, пожалуйста, помолитесь за нее", - подписал снимок 32-летний боксер.

instagram.com/gypsyking101 / ©
instagram.com/gypsyking101

Отметим, что это шестой ребенок в семье Фьюри и его жены Пэрис. У них также есть две дочери и трое сыновей.

  • На счету 32-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.
  • "Цыганский Король" должен был 24 июля провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером, но из-за коронавируса в лагере британца поединок перенесли на 9 октября.
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