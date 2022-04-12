Помощь Украине: сборной Шотландии удалось собрать полмиллиона фунтов стерлингов за матч с Польшей

Помощь Украине: сборной Шотландии удалось собрать полмиллиона фунтов стерлингов за матч с Польшей

Все средства будут направлены на поддержку украинцев в войне с российскими оккупантами.

В результате сбора средств на матчи между сборными Шотландии и Польши, состоявшемся в прошлом месяце на Хэмпден-Парк, было собрано 500 000 фунтов стерлингов.

Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Шотландии.

Товарищеский поединок посетили чуть менее 40 тысяч человек, каждый из которых заплатил по 10 фунтов за билет. Также определенная сумма была получена благодаря другим пожертвованиям — желающие посылали текстовые сообщения до, во время и даже после матча.

Также свой вклад внесли и несколько коммерческих партнеров Футбольной Ассоциации Шотландии.

Деньги будут направлены на помощь украинским беженцам, которые из-за военных действий, развязанных РФ на территории нашей страны, покинули Украину.

Напомним, что призер Паралимпиады-2020 в Токио по настольному теннису Марина Литовченко выставила на аукцион свою золотую награду, чтобы помочь родному университету.

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