"Понимал, что мне не так тяжело, как ребятам на передовой": Усик - о переломном моменте в бою с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о самом сложном периоде, который ему пришлось пройти в реванше с британцем Энтони Джошуа.

Украинский боксер вспомнил девятый раунд поединка, когда Джошуа оказывал невероятное давление на своего соперника. Впрочем, Александр сумел выстоять и убедительно забрал финальные раунды, а с ними и итоговую победу.

В этом крымчанину помогла в том числе и поддержка военных ВСУ, с которыми он неоднократно общался до и после боя.

"Я знаю, что ребята на передовой смотрели бой. Они присылали мне видео, а я им. Знаю, что многие ребята поддерживали. Это наша общая победа, поэтому думаю, что я всех людей ободрил.

Не думаю, что кто-нибудь из боксеров будет пропускать удары, чтобы дать вымахаться. Это бокс. Иногда и тебе прилетает, где-то начинаешь "плавать" конкретно. В 9-м раунде я почувствовал сильное давление и увидел в глазах Джошуа: "Ну все, сейчас я этого снежка съем".

Но я понимал, что нельзя сдаваться, нельзя останавливаться. Я понимал, что мне не так тяжело, как некоторым ребятам на передовой. После 9 раунда я спросил: "Какой раунд?" Говорю тренеру: "Начинать?" Он говорит: "Начинай". Энтони очень сильно вымахался перед этим. Хорошо, что все так произошло", - сказал Усик на пресс-конференции в Киеве.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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