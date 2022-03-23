Понравился пост Плющенко о поддержке действий оккупантов: украинскую фигуристку с российскими корнями выгнали из сборной Украины

Понравился пост Плющенко о поддержке действий оккупантов: украинскую фигуристку с российскими корнями выгнали из сборной Украины

Минспорта отреагировало на действия Шаботовой.

Министерство молодежи и спорта Украины исключило Анастасию Шаботову из национальной сборной по фигурному катанию.

Об этом сообщил вице-президент Украинской федерации фигурного катания на коньках (УФФК) Даниль Амирханов.

Причиной такого решения стало то, что Анастасия Шаботова облюбовала пост в Instagram известного поклонника путина – россиянина Евгения Плющенко, в котором он поддержал вторжение России в Украину.

Министерство молоди и спорта Украины

Шаботова к 2019 году выступала в составе сборной России. На Олимпиаде в Пекине, в составе команды Украины Шаботова выступила только в короткой программе и не смогла квалифицироваться в произвольную.

Во время ОИ-2022 Шаботова вступилась за российскую фигуристку Камилу Валиеву, допинг-проба которой ранее показала положительный результат.

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