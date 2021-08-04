Понравилось даже невесте Роналду: жена Месси очаровала поклонников кадром в купальнике

Понравилось даже невесте Роналду: жена Месси очаровала поклонников кадром в купальнике

Снимок на миллион лайков.

Антонела Рокуццо, жена звезды мирового футбола Лионеля Месси, очаровала поклонников новым кадром с отдыха.

Избранница 34-летнего аргентинца опубликовала в Instagram снимок, на котором она позировала перед камерой в купальнике на фоне скал.

instagram.com/antonelaroccuzzo

Фото Антонеллы собрало почти миллион лайков. Один из них поставила Джорджина Родригес - невеста другого звездного футболиста Криштиану Роналду.

Ранее Рокуццо вспомнила свадьбу со звездой футбола, которую они сыграли 1 июля 2017 года. Пара вместе почти с детства.

со звездой футбола, которую они сыграли 1 июля 2017 года. Пара вместе почти с детства. Лионель и Антонелла воспитывают трех сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, жена Месси восхитила фанатов снимком в купальнике с мужем на отдыхе.

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