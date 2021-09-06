"Понял, что это легкие деньги": Хабиб рассказал, сколько заработал за свой первый бой, который проходил в Украине

Откровенное признание легенды мира MMA.
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько он заработал за свой первый бой в карьере, который он проводил в Украине.
"Я помню, что это было в 2008 году. До этого боя я знал, что если я побью этого парня, то сделаю 2000 долларов. 13 лет назад это были очень большие деньги. Особенно для 19-летнего парня.
Отец сказал мне: "Пришло время переходить в профессионалы, у тебя бой через несколько месяцев. Бой будет в другой стране. В Украине.
Мне дали соперника, я посмотрел его бои и понял, что это легкие деньги для меня. Повторюсь, на то время для меня это были очень большие деньги.
Я еще спросил: "2000 долларов за один бой?" Они ответили: "Да, за один". И я сказал: "Хорошо, давайте сделаем это". Я финишировал этого парня за пару минут. Усыпил его, забрал деньги и уехал домой", - сказал Хабиб в ролике, который был опубликован на YouTube-канале iAmTheBay.
- Свой первый бой Хабиб провел в Полтаве против Вусала Байрамова из Азербайджана.
- В последующем Нурмагомедов также бился в Киеве, Симферополе и Одессе.