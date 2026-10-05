Попал мячом в глаз зрителю: российского теннисиста дисквалифицировали с турнира в Пекине

Даниил Медведев / © Associated Press

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Российского теннисиста Даниила Медведева (№5 ATP) дисквалифицировали с турнира АТР 500 в Пекине за попадание мячом в глаз зрителю.

Это произошло во время полуфинального матча против легендарного серба Новака Джоковича (№11 ATP).

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Во втором сете, когда счет матча был 7:5, 5:3, 15:15 в пользу Джоковича, бесфлажный теннисист из страны-террориста распсиховался после проигранного розыгрыша и ракеткой отбил мяч в сторону трибун, попав им в лицо болельщику.

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Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. После этого судья и супервайзер турнира приняли решение о дисквалификации Медведева.

Таким образом, Джокович досрочно вышел в финал, где 6 октября сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (№9 ATP).

Медведев — первый теннисист, которого дисквалифицировали в Пекине за всю 33-летнюю историю существования турнира. Из-за наказания он не получит 200 рейтинговых очков, которые успел заработать за выход в полуфинал, а также потеряет 220 тысяч долларов призовых.

Добавим, что Медведев уже далеко не в первый раз опозорился своим неадекватным поведением на корте. Например, во время полуфинального матча Australian Open-2022 он вызверился на судью, обозвав его "тупым". В финале того турнира россиянин обозвал болельщиков "идиотами без мозгов".

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А во время матча первого круга US Open-2025 российский теннисист "наехал" на судью, а когда потерпел поражение, то решил выместить свое разочарование на ракетке и вдребезги разбил ее.

В апреле 2026 года россиянин устроил истерику во время матча 1/16 финала турнира ATP 1000 в Монте-Карло против итальянца Маттео Берреттини. Посреди второго сета Даниил вдребезги разбил ракетку, а поединок завершился его разгромным поражением со счетом 0:6, 0:6.

За свою карьеру 30-летний Медведев только один раз выигрывал турнир Grand Slam. Это произошло на US Open-2021. На его счету три проигранных финала мэйджоров — на Australian Open (2021, 2022, 2024).

Ранее сообщалось, что Свитолина вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине.

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