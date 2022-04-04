Попали два снаряда: оккупанты обстреляли тренировочную базу "Шахтера" под Киевом (фото, видео)

Попали два снаряда: оккупанты обстреляли тренировочную базу "Шахтера" под Киевом (фото, видео)

Пострадали поле и помещение с экипировкой.

Тренировочный комплекс донецкого "Шахтера" подвергся обстрелам со стороны российской армии во время боев под Киевом.

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

Отмечается, что один из снарядов попал в тренировочное поле. Еще один попал в помещение, где хранилась экипировка для футболистов.

Накануне взрывотехники ГСЧС разминировали дороги, ведущие в комплекс "Святошин". Доступ к инфраструктуре был возобновлен.

Один из снарядов попал в тренировочное поле, еще один – в помещение с экипировкой.



Взрывотехники ГСЧС вчера разминировали дороги, ведущие к территории комплекса «Святошин». Доступ к инфраструктуре возобновлен. #StopRussianAggression #Украина #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XklGsevOtp — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 4 апреля 2022

Напомним, в марте российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по стадиону имени Гагарина в Чернигове, на котором выступает "Десна". После этого мародеры обворовали разбомбленную домашнюю арену клуба УПЛ. Также от бомбардировки войсками РФ пострадал стадион "Чернигов-Арена".

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