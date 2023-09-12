Попался на допинге: звезду "Ювентуса" и сборной Франции отстранили от футбола

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба провалил допинг-тест после матча первого тура итальянской Серии А против "Удинезе", который состоялся 20 августа.

Из-за этого Национальный антидопинговый трибунал Италии временно отстранил 30-летнего француза от футбола до выяснения обстоятельств, сообщил официальный сайт туринского клуба.

По информации ряда итальянских СМИ, анализы Погба показали повышенный уровень тестостерона в крови.

Теперь у Погба есть три дня для того, чтобы запросить раскрытие пробы Б. Если положительный результат подтвердится, француз может получить двухлетнюю дисквалификацию. Если же будет доказано, что игрок умышленно употреблял запрещенный препарат, ему грозит "бан" на четыре года.

Напомним, летом прошлого года Погба в статусе свободного агента вернулся в "Ювентус" после шести сезонов в "Манчестер Юнайтед", который заплатил туринцам 105 миллионов евро за трансфер француза.

Ранее Поль уже защищал цвета "бьянконери" с 2012 по 2016 год. Суммарно хавбек сыграл в составе "Старой синьоры" 190 матчей, отличившись 34 голами и 41 ассистом.

В этом сезоне Погба провел на поле всего 52 минуты в двух матчах Серии А, в которых результативными действиями не отличился.

За сборную Франции футболист выступает с 2013 года и сыграл 91 матч, забил 11 голов. В составе "Ле Блэ" он стал серебряным призером Евро-2016, победителем чемпионата мира-2018, а также выиграл Лигу наций-2020/21.

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