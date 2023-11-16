"Попасть на Евро – наша мечта": один из лидеров сборной Украины высказался о матче против Италии

Георгий Судаков пообещал, что украинская команда приложит все усилия для победы над итальянцами.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о подготовке "сине-желтых" к решающему матчу группового этапа отбора на Евро-2024 против команды Италии.

21-летний хавбек отдал должное "Скуадре Адзурре", которая является действующим чемпионом Европы, но заявил, что игроки сборной Украины приложат все усилия, чтобы одержать победу и завоевать путевку на континентальное первенство.

"Стиль и принципы игры после прихода Реброва не изменились, нам нравится играть в атаке, владеть мячом. Имея больше украинских легионеров в Европе, у нас больше уверенности и международного опыта. Мудрик и Трубин теперь, так сказать, приносят больше энергии и знаний.

Кто из "Скуадры Адзурры" мне нравится? Полузащитники – Дзаньоло, Барелла, Локателли. Италия очень сильна, они действующие чемпионы Европы, я очень уважаю их. Но мы будем бороться за победу и приложим все усилия. Победить Италию и попасть на Евро – это наша мечта. После наступления мира, конечно", – цитирует Судакова La Gazzetta dello Sport.

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Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Победа над итальянцами гарантированно выведет сборную Украины на чемпионат Европы. Команду Реброва устроит даже ничья, если в предпоследнем 9-м туре отбора на Евро-2024 "Скуадра Адзурра" 17 ноября дома не сможет обыграть Северную Македонию.

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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