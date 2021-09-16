"Попка - топ": звездная украинская легкоатлетка засветила идеальные ягодицы

Спортсменка даже во время стартов восхищает фанатов своими формами.

Украинская легкоатлетка Марина-Бех Романчук поделилась фото, которым вызвала восхищение у поклонников.

В Instagram 26-летняя прыгунья в длину опубликовала снимок, сделанный во время одного из ее выступлений на соревнованиях, засветив идеальные ягодицы.

instagram.com/marynabekh

Фанаты отреагировали на кадр яркими комплиментами. "Чудесно", "Королева", "Великолепно", "Так горячо", "Секси", "Совершенство существует", "Девушка - огонь", "Попка - топ", - писали поклонники.

Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.

Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.

На Олимпиаде в Токио Марина стала 5-й.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук сразила поклонников новыми фото в купальнике с отдыха.

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