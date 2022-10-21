Поплатился за скандальный поступок: Роналду выгнали из первой команды "Манчестер Юнайтед"

Звездный форвард Криштиану Роналду отметился неприличным поведением во время победного матча "Манчестер Юнайдед" против "Тоттенгема" в АПЛ – португалец покинул стадион до финального свистка.

Как сообщает The Athletic, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг возмутился таким поступком Роналду и не включил его в заявку на следующий матч чемпионата Англии против "Челси". Поединок состоится в субботу, 22 октября.

Кроме того, теперь Роналду будет тренироваться с молодежным составом команды.

При этом руководство "манкунианцев" продолжает заявлять, что 37-летний португалец — важная часть команды. Однако в то же время все стороны сходятся на том, что зимой ему лучше уйти.

"Я считаю, что в заявлении клуба все четко и понятно. Криштиану Роналду остается важным игроком в "Манчестер Юнайтед". Я – главный тренер, отвечаю за культуру в команде. Именно я должен устанавливать стандарты и ценности, и должен контролировать их. В нашей команде есть определенные требования, которые необходимо соблюдать.

После матча с Райо Вальекано (летом Роналду покинул стадион до завершения товарищеского матча – ред.) я сказал ему, что это неприемлемо. Это уже второй случай, поэтому должны быть последствия. Это потеря для команды, но важная вещь для должной дисциплины в команде. Сейчас всем нам нужно сосредоточиться на "Челси", поскольку это важная игра.

У Роналду будет время подумать, как и у остальных футболистов. Еще в начале сезона я предупреждал, что за нарушение дисциплины и командные стандарты будут последствия. Вы живете вместе, играете вместе. Футбол – это командный вид спорта, и ты должен соблюдать определенные стандарты. Моя обязанность – контролировать это», – цитирует Тен Хага Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне АПЛ Криштиану Роналду сыграл в восьми матчах, в которых забил один гол.

После 12 туров "Манчестер Юнайтед" с 19 очками в активе занимает 5-ю позицию в турнирной таблице АПЛ.

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