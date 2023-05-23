Главный тренер итальянской "Ромы"Жозе Моуринью поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой на турнире серии "Мастерс" в Риме.

Португальский наставник "волков" опубликовал соответствующий пост на своей странице в Instagram, добавив фото с легендами тенниса Борисом Беккером и Мартиной Навратиловой.

"Отличное воскресенье. Поздравляю Данила Медведева с победой, а Хольгера Руне ждет большое будущее. Рад снова встретиться с Борисом Беккером и поделиться с ним некоторыми тренерскими идеями. Я не мог поверить, когда легенда Мартина Навратилова сказала мне: "Если бы я была футболисткой, я хотела бы быть вашим игроком.

Я даже не знал, что она меня знает! Спасибо, Мартина, за то, что я чувствую себя особенным. Наслаждайтесь жизнью, Борис и Мартина, мы, фанаты тенниса, всегда будем любить вас", – написал Моуринью.

В финале соревнований в столице Италии теннисист из страны-террориста обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 7:5, 7:5.

Отметим, что из-за полномасштабного вторжения в Украину игроки из России и Беларуси допущены к турнирам только в нейтральном статусе, без гимнов, флагов или любой другой национальной символики.

К сожалению, Моуринью уже далеко не первая известная личность в мире спорта, которая упорно продолжает не понимать необходимость полностью изолировать россиян от международных соревнований, пока их армия совершает геноцид украинского народа.

Ранее главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России, а игроки "Барселоны" Серхи Роберто и Алехандро Бальде снялись в видеоролике с благодарностью для российских болельщиков после выигрыша чемпионата Испании.

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