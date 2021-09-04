Пополнила копилку Украины: легкоатлетка Ботурчук выиграла свою третью медаль Паралимпиады-2020

Оксана Ботурчук принесла "сине-желтым" 98-ю награду в столице Японии.

Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук стала серебряной призеркой Паралимпиады-2020 в беге на 200 метров (класс T12).

Наша соотечественница преодолела дистанцию ​​за 24.48 секунды. Выиграла финальный забег кубинка Омара Дуранд Элиас - 23.02 секунды. "Бронзу" взяла Анна Кулинич-Сорокина из ПКР - 24.85 секунды.

Для Ботурчук это уже третья личная награда в Токио. Ранее она добыла серебряные награды в беге на 100 и 400 метров.

Таким образом, в активе Украины теперь 98 медалей Паралимпиады-2020: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Наша команда занимает пятое место в медальном зачете.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинский призер Паралимпиады-2020 Игорь Цветов снова отказался стать рядом с россиянами на пьедестале.

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