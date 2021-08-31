Пополнили медальную корзину: украинцы снова среди лучших на Паралимпийских играх в Токио

Пополнили медальную корзину: украинцы снова среди лучших на Паралимпийских играх в Токио

"Сине-желтые" выиграли еще две награды в плавании.

Сборная Украины взяла еще две награды на Паралимпийских играх-2020 в Токио.

Обе медали были выиграны в плавании - Максим Веракса стал серебряным призером на 100-метровке вольным стилем, а Василий Крайник завоевал "бронзу" на дистанции 200 метров комплексом.

Это 57-я и 58-я медали Украины на Паралимпийских играх в Токио. Теперь в активе "сине-желтых" 12 золотых, 30 серебряных и 16 бронзовых наград.

В медальном зачете Украина занимает восьмое место, а по количеству наград "сине-желтые" расположились на 4-й позиции.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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