Попов назвал "пародией" игроков "Шахтера" после победы в дерби: Судаков иронически отреагировал

Денис Попов / © ФК Динамо Киев

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов отметился резонансным высказыванием после победы над донецким "Шахтером" (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона-2025/26.

В комментарии после завершения дерби Попов назвал "пародией" нынешних игроков "горняков" по сравнению с составами предыдущих сезонов.

"Классическое – это такой матч, знаете, для нас очень принципиальный. Я еще поиграл в те годы, когда были футболисты серьезнее, как Марлос, Тайсон, Мораес. Сейчас, да, можно сказать, пародия. Поэтому я видел, я учился на тех матчах и понимал, что это за противостояние", – сказал Попов.

На эти слова Попова в своем Telegram-канале иронически отреагировал бывший игрок "Шахтера" Георгий Судаков.

"Поздравляю "Динамо" с первой победой за 5 лет у "пародистов", – написал Судаков.

Выбив дончан из национального Кубка, "Динамо" прервало серию без побед в матчах против "Шахтера", которая длилась с апреля 2021 года.

Напомним, уже в следующем матче "Шахтер" и "Динамо" снова сойдутся в очной дуэли – в воскресенье, 2 ноября, дончане и киевляне сыграют во Львове в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).