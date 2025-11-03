Попов – после поражения в Классическом: бразильцы "Шахтера" играли с целью нанести мне дискомфорт

Денис Попов в матче с "Шахтером" / © ФК Шахтер

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

"Бразильцы "Шахтера" играли с целью нанести мне дискомфорт, но это придает эмоций публике, напряжение матчу. Я думаю, была интересная игра, но тяжеловато без ротации играть, поэтому, возможно где-то немного сил не хватило, я по себе говорю. Вроде бы чувствовал себя хорошо, а уже под конец матча подсдулся.

Первый гол? Они же делают какой-то разбор, готовятся к нам, потому и блокировали меня, пытались сдержать.

К обоим матчам они хорошо подготовились, разобрали игру, провели работу над ошибками, потому действовали сегодня очень разумно. И на своих стандартах они меня блокировали, там партнеры чуть-чуть не разобрались, пропустили быстрый мяч – как холодный душ, поэтому уже начали играть больше на эмоциях, не так, как договаривались.

Для нас это негативный результат, мы его принимаем, но бой еще не окончен", – сказал Попов в комментарии для YouTube-канала Игоря Цыганика.

Отметим, что после поединка 1/8 финала Кубка Украины, в котором киевляне 29 октября одержали волевую победу над "горняками" (2:1), Попов назвал "пародией" нынешних игроков "Шахтера" по сравнению с составами предыдущих сезонов.

В ответ после победы над "Динамо" в матче национального чемпионата бразильские футболисты "Шахтера" потроллили Попова.

Также защитника столичного клуба пристыдил главный тренер "горняков" Арда Туран, призвав его проявлять большее уважение к соперникам.

Напомним, Классическое на "Арене Львов" завершилось победой "Шахтера" со счетом 3:1 .

Таким образом, "Шахтер" прервал беспроигрышную серию "Динамо" в УПЛ, которая была рекордной в истории столичного клуба.

Победа над киевлянами позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

Ранее сообщалось, что игрок "Шахтера" прокомментировал стычку с Ярмоленко, который схватил его за горло в Классическом.