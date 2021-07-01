"Попробуем удивить": что сказали лидеры сборной Украины перед четвертьфиналом Евро-2020 с Англией

До важнейшего поединка остается два дня.

В четверг, 1 июля, лидеры сборной Украины Руслан Малиновский и Роман Яремчук посетили пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов перед матчем 1/4 финала Чемпионата Европы-2020 с национальной командой Англии. Вот что рассказали футболисты "сине-желтых".

"Это будет тяжелый матч для нас, Англия - очень качественная команда, прекрасно действует в атаке и в защите. Мы должны быть очень внимательными. Мы уважаем сборную Англии и каждого ее игрока, но попробуем показать то, чем сможем ее удивить.

Нам очень важно оставаться голодными. Такие турниры часто дарят сюрпризы. Мы понимаем, что предстоит играть против одной из лучших сборных мира, нам очень важно выложиться на поле, показать свой максимум. Мы начали подготовку к Англии сразу после матча со Швецию, у нас максимальная концентрация на грядущий игре.

Англия является фаворитом, но мы попытаемся показать, на что мы способны. Когда работаешь с таким тренером, как Андрей Шевченко, это многое дает тебе в плане тактики и понимания игры.

Матч против англичан - это шанс для нас в противостоянии с игроками, которые выступают в таком турнире, как Премьер-лига, показать, на что мы способны", - сказал Яремчук.

"Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире - все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано.

Англия - очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании - у нас есть опыт таких матчей.

Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата", - отметил Малиновский.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

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