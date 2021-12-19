"Попробую убедить руководство": Луческу подтвердил готовность отпустить нескольких игроков "Динамо" в Европу

Специалист хочет помочь родному клубу.

"Динамо" Бухарест переживает очень непростые времена.

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил о готовности помочь румынскому клубу, в котором начинал карьеру игрока, а затем работал главным тренером.

"Одолжить нескольких игроков Динамо? Я попытаюсь убедить руководство моего клуба отправить в Бухарест некоторых молодых футболистов, которые должны в будущем перспективу попасть в национальную сборную Украины и играть за границей. Но сразу замечу, что я не могу принимать такие решения самостоятельно", — цитирует Мирчу Луческу Telekom Sport.

Для самого Луческу клуб из столицы Румынии знаковый, ведь именно там он провел 15 лет своей игровой карьеры, а также тренировал команду в течение пяти лет.

"Динамо" Бухарест занимает предпоследнее место в чемпионате Румынии с 12 глазами.

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