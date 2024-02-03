"Попросил ударить его сковородкой": менеджер Усика обозвал Фьюри трусом из-за срыва боя

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, эмоционально прокомментировал срыв поединка с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Климас назвал "Цыганского короля" трусом, пытающимся избежать боя с украинцем. Также он рассказал, какой была реакция Усика на перенос поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

"Тайсон Фьюри – это чертов трус, который сделает все, чтобы не драться с Усиком. Он попросил ударить его сковородой в лоб. Можете так меня и процитировать.

Когда эту новость донесли до Александра, он только улыбнулся. Это все, что он сделал. Он слишком силен ментально, этим его не сломать", – цитирует Климаса The Ring.

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако из-за травмы, которую "Цыганский король" получил во время спарринга, бой пришлось перенести на неопределенный срок. Новая дата будет зависеть от сроков восстановления британца.

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри отложили уже в третий раз. 29 апреля 2023 года боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Позже планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря 2023-го, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Напомним, ранее появилось эпическое промо боя Усик – Фьюри за звание "абсолюта".

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