Попустительство агрессорам: россиян и белорусов вернули к соревнованиям в еще одном виде спорта

Российских и белорусских спортсменов снова допустили к соревнованиям по триатлону, несмотря на захватническую полномасштабную войну, которую РФ при поддержке своей союзницы продолжает вести в Украине.

Такое решение принял Международный союз триатлона (World Triatlon), сообщает официальный сайт организации.

"Международный союз триатлона, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, принял решение разрешить участие в соревнованиях спортсменам с белорусскими и российскими паспортами", – говорится в сообщении.

В опубликованном заявлении говорится, что к соревнованиям разрешили вернуться как спортсменам, так и официальным лицам из стран-агрессоров.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

Кроме триатлона, российских и белорусских спортсменов уже вернули в нейтральном статусе к соревнованиям по фехтованию, настольному теннису, тхэквондо и борьбе. Такую возможность рассматривают также в водных и стрелковых видах спорта.

Также представители стран-агрессоров выступают под собственными флагами, гимнами и символикой на турнирах Международной федерации бокса (IBA), которую возглавляет скандальный российский функционер Умар Кремлев.

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