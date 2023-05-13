Попустительство агрессорам: Россию и Беларусь вернули в Международный паралимпийский комитет

Независимый трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) возобновил членство России и Беларуси в организации.

Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте МПК.

В ноябре прошлого года Международный паралимпийский комитет приостановил членство России и Беларуси, однако теперь трибунал МПК удовлетворил апелляцию стран-агрессоров.

В то же время, в решении МПК говорится, что решение о возобновлении членства национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси не влияет на возвращение спортсменов из этих стран. Они остаются отстраненными от международных соревнований.

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс прокомментировал решение трибунала. Он заявил, что уважает его, но не соглашается.

"В ходе событий, которые мы видели перед стартом зимней Паралимпиады-2022 в Пекине, наши члены дали четко понять, что статус НПК России и Беларуси должен рассматриваться Генеральной ассамблеей. Мы верим, что наши действия – созвать срочную Генеральную ассамблею в Берлине и предоставить разрешение каждому члену представить свои взгляды на важные вопросы – выполнили свои обязательства согласно правилам.

Независимый апелляционный трибунал решил по-другому. Это решение мы, очевидно, уважаем, но не согласны с ним. Мы вернемся к этим вопросам во время Генеральной ассамблеи позже в этом году, следуя указаниям Апелляционного трибунала, представив дополнительные доказательства, которые с тех пор получили, и дадим нашим членам возможность принять решение по этим важным вопросам", – сказал Парсонс.

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