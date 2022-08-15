"Попытается сломать его": известные боксеры поделились мыслями о реванше Усика и Джошуа

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик считает, что Джошуа попытается "сломать" Усика, навязав ему силовой бокс. В то же время Гвоздик не сомневается в победе своего соотечественника.

"И Усик, и Джошуа, оба понимают, что перебоксовать Сашу британцу вряд ли удастся. Мне кажется, что Джошуа будет пытаться навязать силовой бокс и сломать Александра, это именно то, к чему Усик должен быть готов.

Александр - профессионал самого высокого уровня, но я не думаю, что ситуация в нашей стране сильно на него повлияет. А если окажет влияние, то как дополнительная мотивация. Александр победит в реванше. Сделает он это по решению судей", -сказал Гвоздик в интервью ISPORT.

Британский боксер Джо Джойс отметил, что как Усик, так и Джошуа, стали лучше по сравнению с их первым поединком. По его мнению, украинец теперь еще опаснее, однако у Эй Джея есть шанс завершить бой нокаутом в свою пользу.

"Если посмотреть на Усика сейчас, он выглядит еще более опасно. Он набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона. Поэтому Усик улучшил свою игру. Конечно, Джошуа тоже повысил свой уровень, поэтому я думаю, что это будет огненный бой. Не могу дождаться его, чтобы увидеть результат.

Кажется, что Усик в огне, и он уже побеждал Джошуа. Так что все выглядит не очень хорошо для Энтони, но у него есть шанс панчера. Давайте посмотрим, над чем он работал со своей новой командой и что изменил. Если он выйдет более агрессивным, то это будет горячий поединок. Это будет захватывающе, я очень жду бой", - сказал Джойс в интервью ютуб-каналу SecondsOut.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что главной проблемой для Джошуа является скорость Усика и его джеб. Легендарный американец посоветовал Энтони постоянно давить на своего соперника, а также не попадать под джеб украинца.

"Будет сложно победить Усика, потому что он быстрый и пробивает джеб. Джошуа необходимо научиться уходить от его джеба. Это единственное, с чем не мог справиться Энтони. Также Усик оказался слишком быстрым для Джошуа.

Джошуа нужно оказывать на него много давления, прессинговать его весь вечер. Энтони - мощный панчер, но против такого парня тебе необходимо быть активным. Усик много двигается, у него поставлен джеб. Этот парень очень умен", - сказал "Железный Майк".

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик заявил, что ждет от своего соотечественника только победу. Он отметил, что Джошуа находится в отличной физической форме. В то же время, по мнению Дениса, для того чтобы что-то изменить во втором поединке, британцу следовало тренироваться десятилетие.

"Я видел все эти мышцы Джошуа - впечатляет. Но и Усик не сидел на месте. Опять же - у нас полгода война идет, поэтому если он вернется без победы… Лучше пусть не возвращается. Если уж поехал, то давай победу.

Сможет ли Джошуа что-нибудь изменить во втором поединке? Это нужно было 10 лет тренироваться. Тренируешься 10 лет - тогда что-то меняешь. А сейчас, если ты был бараном, то ты им и останешься", - заявил Беринчик.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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