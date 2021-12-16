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Попытается вывести команду из кризиса: Зозуля получил нового тренера в Испании

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Попытается вывести команду из кризиса: Зозуля получил нового тренера в Испании

twitter.com

"Фуэнлабрада" назначила Серхио Пеллисера новым наставником.

Новым главным тренером "Фуэнлабрады" стал Серхио Пеллисер.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый тренер призван вывести команду Романа Зозули из кризиса. "Фуэнлабрада" не выигрывает в 11 матчах чемпионата подряд и занимает 19 место Сегунды, находясь в зоне вылета. Дебютный матч с новым наставником команда сыграет 19 декабря против "Овьедо".

  • 48-летний испанский специалист раньше работал в "Малаге".
  • "Фуэнлабрада" занимает 19-е место в сегунди – находится в зоне вылета.
  • В этом сезоне Зозуля забил два гола и совершил два ассиста в 17 матчах чемпионата.

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