"Пора показать яйца в реальной жизни": Ярмоленко обратился к футболистам сборной России

Капитан украинской сборной призвал российских коллег показать людям правду о войне в нашей стране.

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко, ранее перечисливший 3 миллиона гривен украинской армии, обратился к футболистам сборной России.

Капитан украинской сборной обвинил российских футболистов, среди которых много его знакомых, в том, что они молчат, пока войска РФ вторглись в Украину и убивают людей.

"Буду говорить по-русски, чтобы все, кому адресовано это послание, понимали меня. Я - Андрей Ярмоленко, игрок сборной Украины. Родился в Питере. Но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100%.

У меня есть вопросы к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите как обосранные и ничего не говорите? В Украине убивают людей, жен, матерей, детей. Но вы ничего не говорите, не комментируете.

Скажите, пожалуйста, что вам будет за то, если вы все вместе объединитесь и покажете людям, что происходит действительно в нашей стране. Многих из вас я знаю, со многими знаком. И вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно.

Поэтому, ребята, вы оказываете влияние на людей. Покажите, я прошу вас, пожалуйста. Знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пора показать яйца в реальной жизни. Всем спасибо за внимание. Слава Украине", - сказал Ярмоленко.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: