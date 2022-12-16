"Пора попрощаться": звезда "Барселоны" объявил о завершении карьеры в сборной

Полузащитник "Барселоны" и капитан сборной Испании Серхио Бускетс решил приостановить выступления за национальную команду после вылета из ЧМ-2022.

Об этом футболист сообщил на своей странице Instagram.

"Я хотел бы объявить, что после почти 15 лет и 143 игр пора попрощаться с национальной командой. Хотел бы поблагодарить всех людей, которые сопровождали меня на этом долгом пути. От Висенте дель Боске, который дал мне возможность дебютировать, до Луиса Энрике, благодаря которому я наслаждался каждую секунду.

Я также хотел бы поблагодарить Хулену Лопетеги, Фернандо Эрро и Роберта Морено за доверие, а также весь их персонал. И, конечно, благодарю каждого из моих товарищей по команде, с которыми я боролся за то, чтобы национальная сборная оказалась там, где она заслуживает быть. Не хочу забыть ни одного члена экспедиции, которые были столь же важны на заднем плане (физиотерапевты, врачи, игроки, делегаты, диетологи, персонал, пресса, охрана)», – написал футболист.

"Для меня было большой честью представлять свою страну и поднимать ее на вершину, быть чемпионом мира и Европы, капитаном и сыграть столько матчей, с большим или меньшим успехом, но всегда отдавая все силы и делая все возможное, чтобы все было лучше и чтобы каждый чувствовал, насколько он важен, помогая всем и борясь за одну цель, получая уникальный, незабываемый и исторический опыт», – добавил он.

В настоящее время Бускетс выступает за каталонскую "Барселону". Он дебютировал за национальную команду в 2009 году. В 2010 году он стал чемпионом мира, в 2012 – выиграл чемпионат Европы.

Испанская сборная сенсационно уступила Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 и завершила борьбу за трофей.

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