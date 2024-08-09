Поражение чемпионов мира и феерический камбэк США: определились финалисты Олимпиады-2024 в баскетболе

В четверг, 8 августа, состоялись полуфинальные матчи мужского баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

В финал Игр в Париже вышли сборные Франции и США.

В первом полуфинале французы одержали победу над действующими чемпионами мира, командой Германии, со счетом 73:69.

Самым результативным игроком матча стал немец Деннис Шредер, набравший 18 очков. Однако следующими по количеству очков стали сразу три француза – Гершон Ябуселе (17), Исайя Кординье (16) и Виктор Вембаньяма (11), что позволило хозяевам Олимпиады пробиться в финал.

Второй полуфинал получился еще более драматичным. Американцы, которые привезли на эти Олимпийские игры кучу звезд, едва не проиграли сборной Сербии. Матч завершился со счетом 95:91 в пользу команды США, которая в последней четверти совершила потрясающий камбэк.

После третьего периода подопечные Стива Керра уступали с разницей в 13 очков, но сумели переломать ход матча и вырвать победу. Спасителем американской сборной стал Стеф Карри, ставший лучшим игроком поединка с 36 очками, попав 9 из 14 трехочковых. По 19 и 16 очков соответственно в составе США заработали Джоэль Эмбид и Леброн Джеймс, а Кевин Дюрант завершил игру с 9 баллами. У сербов 20 пунктов набрал Богдан Богданович, а лидер команды Никола Йокич – 17.

Леброн Джеймс в игре против Сербии оформил трипл-дабл (16 очков, 12 подборов и 10 ассистов), благодаря чему установил уникальное достижение. "Король" стал первым баскетболистом в истории, который оформил несколько трипл-даблов на Олимпиадах – первый был на Играх-2012 в матче против Австралии.

LeBron James против Serbia :



16 PTS

12 REB

10 AST



Только 4-х трехместный-двухместный в Олимпийской истории.



Первый игрок для записи трехмерных трехдюймов в Olympic history.



КИНГ. #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/PxYrE3UqNF — FIBA (@FIBA) August 8, 2024

Финал баскетбольного турнира ОИ-2024 между Францией и США состоится в субботу, 10 августа. Начало – в 22:30 по киевскому времени. В тот же день в 12:00 в матче за "бронзу" встретятся Германия и Сербия.

Напомним, звание действующего олимпийского чемпиона по баскетболу защищает сборная США. На Играх-2020 в Токио американцы в финале обыграли Францию (87:82) и завоевали четвертое подряд "золото" на ОИ.

В последний раз "Dream Team" не выигрывала Олимпиаду еще в 2004 году, когда в полуфинале потерпела поражение от будущего чемпиона, сборной Аргентины (81:89).

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