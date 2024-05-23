Поражение техническим нокаутом: рефери снял скандального украинского боксера во время боя

Украинский боксер Иван Редкач уступил Батыржану Джукембаеву из Кахахстана в поединке, который состоялся в ночь на 23 мая в Плент-Сити (штат Флорида, США)

Это был 10-раундовый рейтинговый поединок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Редкач потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде.

Со старта поединка украинец выглядел гораздо хуже своего соперника. В третьем раунде Иван пропустил хук в печень и перешел в глухую защиту.

В четвертом раунде рефери попросил Редкача действовать более активно, пригрозив снять его с боя. Однако украинец продолжил пассивно боксировать, поэтому судья в пятом раунде решил остановить поединок и присудил Джукембаеву победу техническим нокаутом.

Напомним, Редкач известен своим скандальным поведением в ринге и за его пределами. Так, в январе 2020 года Иван проиграл Дэнни Гарсии, а в 10-м раунде укусил оппонента за шею. Из-за этого инцидента Ивана на год отстранили от боев, но затем сократили дисквалификацию до 6 месяцев.

В августе 2018 года Редкач разгневал подписчиков в Instagram, опубликовав совместное фото с российским боксером Денисом Лебедевым и подписью "Украина + Россия = дружба". А в сентябре 2021 года Иван оскорбил украинцев, назвав их "нищими в душе".

Также Редкач неоднократно выражал оскорбления в адрес украинских боксеров-чемпионов Александра Усика и Дениса Беринчика.

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