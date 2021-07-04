Поражение украинской сборной на Евро-2020 и реакция на нее. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Сборная Украины разгромно проиграла национальной команде Англии в матче 1/4 финала Евро-2020 и покинула турнир. Встреча на "Стадио Олимпико" в столице Италии Риме завершилась со счетом 0: 4. Читать дальше ->
- Президент Украины Владимир Зеленский после проигрыша украинской команды поблагодарил за игру национальной сборной в Евро-2020. Читать дальше ->
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение (0: 4) от национальной команды Англии в четвертьфинале Чемпионата Европы-2020. Читать дальше ->
- Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал разгромное поражение от Англии (0: 4) в 1/4 финала Евро-2020. По словам 31-летнего полузащитника, команда Гарета Саутгейта победила заслуженно. Читать дальше ->
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после завершения выступлений на Чемпионате Европы-2020 прокомментировал ситуацию со своим будущим. Читать дальше ->