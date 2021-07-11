Порье - Макгрегор: стали известны подробности фатальной травмы Конора

Ирландцу сделают операцию.
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал травму, которую Конор Макuрегор получил в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.
ПОРЬЕ - МАКГРЕГОР: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ
По его словам, у ирландца перелом большеберцовой кости ноги.
"Мне показалось, что это косточка, но я не врач. Как только ему сделают рентген, они точно узнают, что произошло", - сказал Уайт.
Сразу после этих слов коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл сообщил президенту промоушена обновленную информацию о состоянии ирландца, которой Уайт поделился с журналистами. "Перелом большеберцовой кости, голень", - сообщил функционер.
Глава UFC также рассказал, что Макгрегору понадобится операция.
"Стоит ли Макгрегору завершить карьеру? Послушайте, завтра ему сделают операцию, и мы пока не знаем, как долго он будет отсутствовать, сколько ему нужно будет времени на реабилитацию и восстановление", - отметил Уайт в комментарии изданию MMA Junkie.
Ранее сообщалось, что Макгрегор сделал громкое заявление после ужасного перелома ноги в бою с Порье. Американец уже также прокомментировал необычную победу, отметив, что он избил Конора.
Отметим, что это была третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014. Тогда ирландцу хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать американца. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.
- На счету 32-летнего Конора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).
- 32-летний Порье в ММА одержал 28 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.