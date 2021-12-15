Порезал лезвием и начал душить: канадский рестлер поиздевался над рефери (видео)

Порезал лезвием и начал душить: канадский рестлер поиздевался над рефери (видео)

Девона Николсона обвинили в нападении на рефери во время шоу.

На гала-вечере World Class Pro Wrestling в минувшие выходные произошла чрезвычайная ситуация. Канадский профессиональный рестлер Девон Николсон провел бой с другим рестлером Карлито, после чего устроил поединок с рефери Ландо Дельторо.

Он нанес мужчине несколько колотых ран в область головы острым предметом, рефери понадобилась госпитализация, сообщает TMZ.

Видео издевательств стало вирусным в Сети:

Я не про “Cancel Culture”, но продвижения, необходимые для STOP booking “Hannibal”, AKA “Blood Hunter”. Они являются многочисленными акусциями sexual rassment & several incidents him legit injuring people. Являюсь непоколебимой способностью, что все о himself & getting YouTube views. pic.twitter.com/AfB2hc5LiF — The Slop Drop (@TheSlopDrop1) December 12, 2021

Николсон столкнулся с обвинениями в нападении на судью. В своем оправдании рестлер заявил, что был уверен в том, что Дельторо участвует в постановке.

"Он никак не дал мне понять, что ему действительно больно", — заявил рестлер.

Он также выразил мнение, что Дельторо нанес себе ранение бритвой, как это делают профессиональные рестлеры.

Николсон – известный канадский рестлер. Он ведет свой YouTube-канал с 305 тысячами подписчиков. Ранее он выступал под псевдонимом Ганнибал, теперь Николсон в ринге – Кровавый Охотник.

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