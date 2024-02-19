Порту – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

"Драконы" и "канониры" разыграют путевку в следующий раунд Лиги чемпионов.
В среду, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24 между "Порту" и "Арсеналом" украинца Александра Зинченко.
"Драконы" и "канониры" сыграют на стадионе "Драгау" в городе Порту. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
"Порту" финишировал на втором месте в своей группе Лиги чемпионов. Португальский клуб обошел "Шахтер" и "Антверпен", но остался позади "Барселоны".
"Арсенал" выиграл свой квартет Лиги чемпионов, опередив ПСВ, "Ланс" и "Севилью".
В АПЛ команда Микеля Артеты сейчас занимает второе место, отставая от лидера "Ливерпуля" на два очка.
"Порту" идет третьим в чемпионате Португалии, уступая 7 баллов лидеру "Бенфике" украинского голкипера Анатолия Трубина.
Отметим, что Зинченко не примет участие в матче с "Порту", поскольку продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.
Где смотреть матч Порту – Арсенал
На территории Украины поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Порту" и "Арсеналом" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Прогнозы букмекеров на матч Порту – Арсенал
Фаворитом грядущего поединка букмекеры называют лондонский клуб. На победу "Арсеналу" предлагают поставить с коэффициентом 1,73. Ничья – 3,75. Выигрыш "драконов" станет сенсацией – 5,40.
Аналогично выше оцениваются шансы "канониров" в двухматчевой дуэли. На выход подопечных Артеты в четвертьфинал Лиги чемпионов принимаются ставки с коэффициентом 1,16. На проход "Порту" в следующий раунд – 5,50.
Добавим, что ответный матч между "Арсеналом" и "Порту" состоится 12 марта в Лондоне.
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