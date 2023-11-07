"Порту" обыграл "Антверпен" и оторвался от "Шахтера" в группе Лиги чемпионов (видео)

"Драконы" сравнялись по очкам с "Барселоной", возглавляющей квартет H.

"Порту" одержал победу над "Антверпеном" в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Драгау" завершился со счетом 2:0 .

Португальский клуб вышел вперед в первом тайме. На 32-й минуте пенальти реализовал бразилец Эванилсон.

Окончательный счет поединка на 90+1-й минуте установил Пепе, замкнув подачу ударом головой.

Следует отметить, что почти весь второй тайм бельгийская команда провела в меньшинстве – на 50-й минуте прямую красную карточку заработал Юрген Эккеленкамп.

Обзор матча

В другом матче 4-го тура группы H донецкий "Шахтер" сенсационно победил каталонскую "Барселону" (1:0).

По итогам четырех туров "Барселона" (9 очков) возглавляет группу H, опережая "Порту" (9 баллов) по дополнительным показателям. "Шахтер" (6 пунктов) занимает третье место. "Антверпен" (0) идет последним.

В 5-м туре Лиги чемпионов, 28 ноября, "Шахтер" в немецком Гамбурге примет "Антверпен", а "Барселона" дома встретится с "Порту".

В плей-офф ЛЧ выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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