"Порту" оформил зрелищный камбэк и разгромил "Антверпен" в группе "Шахтера" в Лиге чемпионов

"Порту" на выезде обыграл "Антверпен" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 1:4 .

Бельгийский клуб выиграл первый тайм благодаря голу Альхассана Юсуфа на 37-й минуте.

Однако во втором тайме португальский коллектив совершил яркий камбэк, четырежды поразив ворота хозяева поля. Хет-трик оформил Эванилсон, забив на 46-й, 69-й и 84-й минутах. Еще одним мячом на 54-й минуте отличился Стивен Эустакио.

В другом матче третьего тура группы H донецкий "Шахтер" в Испании минимально проиграл "Барселоне". Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды Хави Эрнандеса.

Таким образом, по итогам трех туров "Барселона" с 9 очками возглавляет группу H. На второй позиции – "Порту" (6), третий – "Шахтер" (3), последний – "Антверпен" (0).

В четвертом туре групповой стадии ЛЧ, 7 ноября, "Шахтер" в немецком Гамбурге сыграет номинально домашний поединок с "Барселоной", а "Порту" и "Антверпен" проведут очную встречу в Португалии.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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