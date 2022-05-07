"Порту" победил "Бенфику" Яремчука и стал чемпионом Португалии

"Порту" победил "Бенфику" Яремчука и стал чемпионом Португалии

В субботу, 7 мая, в рамках предпоследнего тура чемпионата Португалии "Порту" встречался на выезде с "Бенфикой".

Поединок завершился минимальной победой гостей – 1:0 .

Единственный гол матча забил в дополнительное время Зайду Сануси.

Форвард "Бенфики" Роман Яремчук вышел на замену и отыграл около 20 минут.

Благодаря этой победе "Порту" оформил досрочное чемпионство, ставшее 30-м в истории.

Команда набрала 88 очков и опережает "Спортинг", у которого впереди два матча, на 9 пунктов. "Бенфика" в любом случае финиширует на 3-й позиции.

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