Порту – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов

Победа в этом поединке позволит "горнякам" выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

В среду, 13 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет против португальского "Порту " в матче заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Эштадиу ду Драгау" в городе Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед последним туром "Шахтер" с 9 очками занимает третье место в группе H. "Порту" также имеет в своем активе 9 баллов, но идет на второй позиции, поскольку опережает "горняков" по дополнительным показателям.

Так что в очном поединке дончанам нужно побеждать "драконов", чтобы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если подопечные Марино Пушича не справятся с этой задачей, то весной сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Добавим, что в матче первого тура текущего розыгрыша Лиги чемпионов, который состоялся на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге, "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3.

В другом матче шестого тура этого квартета "Барселона" (12 очков), которая досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов, приедет в гости к бельгийскому "Антверпену" (0 зачетных пунктов), потерявшему шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Где смотреть матч Порту – Шахтер

На территории Украины поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Шахтером" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Порту" – "Шахтер".

Прогнозы букмекеров на матч Порту – Шахтер

Абсолютным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают португальский клуб. Победа "драконов" оценивается коэффициентом 1,54. Ничья – 4,80. Выигрыш "Шахтера" станет громкой сенсацией – 7,00.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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