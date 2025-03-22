Португалия – Дания: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги наций

В воскресенье, 23 марта, сборная Португалии примет национальную команду Дании в ответном матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В первой игре между командами, которая состоялась 20 марта в Копенгагене, датчане победили португальцев со счетом 1:0.

Где смотреть матч Португалия – Дания

В Украине матч Португалия – Дания в прямом эфире будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Португалия – Дания

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают португальскую сборную. На победу Криштиану Роналду и Ко можно поставить с коэффициентом 1,59. Ничья – 4,20. Выигрыш датчан – 5,80.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают незначительное предпочтение Португалии, на выход которой в полуфинал Лиги наций принимаются ставки с коэффициентом 1,82. Проход Дании в следующую стадию – 2,04.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги наций встретится с триумфатором четвертьфинального противостояния Италия – Германия.

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