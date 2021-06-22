Португалия - Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч Евро-2020

В последний день групповой стадии в Будапеште сойдутся действующие чемпионы Европы и мира.

В среду, 23 июня, групповой этап Чемпионата Европы-2020 финиширует матчами третьего тура в квартете F. В центральном поединке встретятся сборные Португалии и Франции.

Битва грандов европейского футбола начнется в 22:00 по киевскому времени на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

Где смотреть матч Португалия - Франция

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина" и "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию суперматча Португалия - Франция.

Прогнозы букмекеров на матч Португалия - Франция

По мнению букмекеров, фаворитом поединка являются действующие чемпионы мира. Победа команды Дидье Дешама оценивается коэффициентом 2.34. Ничья - 2.96. На победу триумфаторов прошлого континентального первенства во главе с рекордсменом Криштиану Роналду можно поставить с коэффициентом 3.85.

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В группе F также выступают Германия и Венгрия. Их очная встреча состоится параллельно в Мюнхене.

После двух сыгранных туров Франция возглавляет квартет с 4 баллами, Германия (3) - вторая, Португалия (3) - третья, Венгрия (1) - последняя.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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