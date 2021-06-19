Португалия - Германия: где смотреть и ставки букмекеров на матчи Евро-2020 19 июня

В этот день болельщики смогут увидеть три поединка.

В субботу, 19 июня, 2-й тур группового этапа финальной части Евро-2020 завершается трема матчами, среди которых супербитва Португалия - Германия.

ТСН Проспорт знакомит читателей с полным расписанием игрового дня и рассказывает, где можно посмотреть матчи.

Где смотреть матч Венгрия - Франция (16:00)

В первом поединке игрового дня венгры на "Пушкаш Арене" в Будапеште будут принимать действующих чемпионов мира французов. В прямом эфире поединок группы F будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прогнозы букмекеров на матч Венгрия - Франция

Явным фаворитом встречи является "трехцветные", на чью победу можно поставить с коэффициентом 1.32. Ничья - 5.30. Сенсационная победа венгров оценена коэффициентом 12.00.

Где смотреть матч Португалия - Германия (19:00)

В другом матче группы F действующие чемпионы Европы португальцы, которых ведет вперед лучший бомбардир в истории европейских континентальных первенств Криштиану Роналду, на "Альянц Арене" в Мюнхене встретятся с Германией. Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прогнозы букмекеров на матч Португалия - Германия

По мнению букмекеров, лучшие шансы победить имеет немецкая сборная. На выигрыш подопечных Йоахима Лева предлагается коэффициент 2.39. Ничья - 3.30. Триумф португальцев - 3.25.

Где смотреть матч Испания - Польша (22:00)

Игровой день на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье будут закрывать Испания и Польша. Интересное противостояние группы Е смотрите на каналах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прогнозы букмекеров на матч Испания - Польша

Безоговорочным фаворитом поединка является команда Луиса Энрике. На победу испанцев букмекеры дают сделать ставку с коэффициентом 1.41. Ничья - 4.90. Виктория поляков - 9.00.

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