Португалия — Испания: букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Криштиану Роналду и Ламин Ямаль / © Associated Press

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В понедельник, 6 июля, сборные Португалии и Испании встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Португальцы заняли второе место в группе K, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), разгромив Узбекистан (5:0) и разделив очки с Колумбией (0:0). В 1/16 финала команда Криштиану Роналду одержала волевую победу над Хорватией (2:1).

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Испанцы стали первыми в квартете H, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и одолев Уругвай (1:0). В 1/16 финала "Фурия Роха" разгромила Австрию (3:0).

Прогноз букмекеров на матч Португалия — Испания

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Испании. На победу действующих чемпионов Европы в основное время можно поставить с коэффициентом 1,96. Ничья — 3,60. Выигрыш португальцев — 4,00.

На выход подопечных Луиса Де ла Фуэнте в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,47. Проход Португалии в следующую стадию — 2,55.

Победитель пары Португалия — Испания в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния США — Бельгия.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Роналду установил исторический бомбардирский рекорд чемпионатов мира.

Также мы рассказывали, что Роналду посвятил победу над Хорватией экс-партнеру, который погиб в автокатастрофе.

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