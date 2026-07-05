Португалия — Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026

Криштиану Роналду / © Associated Press

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В понедельник, 6 июля, сборные Португалии и Испании посоревнуются в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Португальцы заняли второе место в группе K, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), разгромив Узбекистан (5:0) и разделив очки с Колумбией (0:0). В 1/16 финала команда Криштиану Роналду одержала волевую победу над Хорватией (2:1).

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Испанцы стали первыми в квартете H, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и одолев Уругвай (1:0). В 1/16 финала действующие чемпионы Европы разгромили Австрию (3:0).

Победитель пары Португалия — Испания в 1/4 финала посоревнуется с триумфатором противостояния США — Бельгия.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Португалия — Испания.

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