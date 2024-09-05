Португалия обыграла Хорватию на старте Лиги наций – Роналду забил 900-й гол в карьере (видео)

Сборная Португалии победила национальную команду Хорватии в домашнем матче 1-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок в квартете A1 на "Эштадиу Да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 2:1 .

Хозяева вышли вперед уже на 7-й минуте встречи – Диогу Далот отличился после передачи от Бруна Фернандеша.

На 34-й минуте португальцы удвоили свое преимущество в счете – Криштиану Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере, с предела вратарской ударом слета замкнув навес Нуну Мендеша с левого фланга.

Для 39-летнего Роналду это 131-й гол за сборную Португалии. На клубном уровне он забил 769 мячей.

Криштиану стал первым в истории футболистом, который добрался до отметки в 900 голов. Для этого ему понадобилось 1236 матчей. К слову, на счету Лионеля Месси 838 забитых мячей за карьеру.

Видео гола Роналду

В конце первого тайма хорваты отыграли один мяч – Борна Соса попал в ногу Далота, от которой мяч полетел под перекладину. Однако на большее "клетчатые" не сподобились.

Обзор матча Португалия – Хорватия

В другом матче первого тура этой группы Шотландия на своем поле проиграла Польше со счетом 2:3.

Во втором туре Португалия примет Шотландию, а Хорватия дома сразится с Польшей. Оба поединка состоятся 8 сентября.

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