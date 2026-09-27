Португалия обыграла Норвегию в Лиге наций — Холанд забил, Роналду не вышел на поле

Сборная Португалии / © Associated Press

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Сборная Португалии на выезде обыграла Норвегию в матче второго тура группы 4 дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на арене "Ullevaal Stadion" в Осло завершился со счетом 1:2.

Португальцы открыли счет на 17-й минуте встречи — отличился Жоау Фелиш.

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На старте второго тайма норвежцы отыгрались — на 51-й минуте забил Эрлинг Холанд.

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Но уже через три минуты Португалия снова вышла вперед — голкипер норвежцев Эрьян Нюланд допустил ужасную ошибку, подарив мяч Гонсалу Рамушу, который воспользовался своим шансом и перебросил вратаря соперника.

Больше голов в этой игре забито не было. Легендарный форвард португальской сборной Криштиану Роналду провел весь матч на скамейке для запасных.

В другом поединке 2-го тура этого квартета Дания дома обыграла Уэльс (2:0).

После двух сыгранных туров Португалия (6 очков) возглавляет этот квартет. Норвегия и Дания имеют по 3 балла. Уэльс (0) занимает последнюю строчку.

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В следующем туре португальцы на выезде сыграют с датчанами, а норвежцы в гостях сразятся с валлийцами. Оба поединка запланированы на 1 октября.

Ранее сообщалось, что Испания одержала волевую победу над Англией в первом туре Лиги наций.

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