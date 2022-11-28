Португалия обыграла Уругвай и вышла в плей-офф ЧМ-2022: Роналду чуть не "украл" гол у экс-одноклубника

Сборная Португалии обыграла национальную команду Уругвая в рамках 2-го тура группы H чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Лусаил Айконик" в Лусаиле закончился со счетом 2:0 .

Первый гол в этом противостоянии подопечные Фернанду Сантуша забили во втором тайме. На 54-й минуте Бруно Фернандеш выполнил подачу с левого фланга, после которой мяч залетел в дальний угол ворот соперника. Сразу показалось, что Криштиану Роналду замкнул навес ударом головой, однако видеоповторы доказали, что он не коснулся круглого.

Забитый мяч записали именно на Фернандеша, который до последнего времени выступал вместе с Роналду за "Манчестер Юнайтед". К слову, 22 ноября МЮ объявил о расторжении контракта с Криштиану. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага.

Следует отметить, что после пропущенного мяча Уругвай имел несколько хороших моментов, чтобы спастись от поражения. На 75-й минуте Макси Гомес мощно пробил в правый каркас, а уже через три минуты Луис Суарес попал в сетку с внешней стороны.

Португальцы же не упустили возможности закрыть вопрос о победителе поединка. На 90+3-й минуте Бруну Фернандеш хладнокровно реализовал пенальти, установив окончательный счет в игре.

В другом матче 2-го тура этого квартета сборная Ганы в зрелищном поединке победила Южную Корею – 2:3.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 сборная Португалии не без проблем победила Гану (3:2), а Уругвай и Южная Корея не определили сильнейшего (0:0).

Таким образом, после двух туров португальцы с 6 очками лидируют в своем квартете и досрочно вышли в плей-офф. На втором месте – Гана (3). Далее расположились Южная Корея (1) и Уругвай (1).

В матчах заключительного тура группы H, которые состоятся 2 декабря, Португалия сыграет с Южной Кореей, а Уругвай сразится с Ганой. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

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